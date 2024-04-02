Глава Минэкологии обвинил акиматы в недооценке угрозы паводков

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев считает, что именно акиматы не обратили внимание на прогнозы синоптиков и, соответственно, не оценили реально угрозу предстоящего паводка. Об этом он заявил во вторник в ходе заседания правительства.

Как напомнил Нысанбаев, осенью были обильные осадки, затем – морозы и оттепели, что привело к образованию слоев льда на поверхности почвы. Поэтому еще в декабре были определены паводкоопасные участки в регионах, в акиматы и центральные госорганы направлена информация, а с 15 марта «Казгидромет» выпустил более 100 штормовых предупреждений.

«Однако акиматы не обратили особое внимание на прогноз, что не позволило реально оценить угрозу предстоящего паводка и своевременно принять превентивные меры», - высказался министр.

По его словам, 27% территории Казахстана все еще остаются покрытыми снегом. Объемы влагозапасов во всех бассейнах рек равнинной территории уменьшились.

«Пики половодья проходят на реках Актюбинской, Западно-Казахстанской областей и южных частей Костанайской области, но паводковая угроза сохраняется. Наблюдаются подъемы уровней воды и превышение опасных отметок на реках Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей и в северной половине Костанайской области», - перечислил глава Минэкологии.

По прогнозу синоптиков, с 1 по 10 апреля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в частности, дожди. Кроме того, начинается разрушение ледостава и подъем уровня воды в бассейне реки Урал в связи с интенсивным таянием снега на российской территории. В этой связи, заключил Нысанбаев, во второй половине апреля «ожидается ежегодная вторая волна половодья в бассейне реки Урал».

В свою очередь глава РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева подчеркнула, что до конца недели ожидается подъем уровней воды в реках.

Также она напомнили, что «Казгидромет» с декабря мы говорил о том, что паводкоопасные регионы – это Актюбинская, Атырауская, Костанайская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области и область Абай.

«Данная информация была направлена в местные исполнительные органы», - сообщила Алимбаева.