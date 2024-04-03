FlyArystan стал отдельной авиакомпанией – Ластаев

FlyArystan официально стал самостоятельной авиакомпанией, но остается стопроцентной «дочкой» Air Astana, сообщил в среду журналистам в кулуарах сената вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

«Один из ключевых этапов разделения этих компаний, который мы планомерно проводим: вчера FlyArystan получил отдельный сертификат эксплуатанта. Соответственно, он уже является отдельной самостоятельной компанией. Но эта компания является стопроцентной “дочкой” “Эйр Астаны”», - объяснил Ластаев.

Он напомнил, что было создано отдельное юридическое лицо, а теперь – получен сертификат эксплуатанта, что дает право FlyArystan «называться авиакомпанией».

Вице-министр подчеркнул, что таким образом процесс отделения завершен.

Накануне комитет гражданской авиации министерства транспорта сообщил, что Авиационная администрация Казахстана завершила все пять этапов сертификации авиакомпании FlyArystan В комитете отметили, что получение отдельного сертификата эксплуатанта авиакомпанией «окажет влияние на развитие конкуренции на рынке авиационных услуг».

Сегодня в авиакомпании Air Astana отметили, под своим собственным сертификатом эксплуатанта FlyArystan «сможет более эффективно адаптировать свою деятельность к модели низкобюджетного перевозчика и изыскать дополнительные возможности для роста».

«Это также позволит FlyArystan получить свой собственный код IATA для расширения присутствия на международном рынке и для сотрудничества с другими авиакомпаниями», - добавили в компании.