Туда войдут продукты кыргызстанского производства
Кыргызстан направит гуманитарную помощь Казахстану в связи с паводками
Фото Киры Прейс

Кыргызстан окажет гуманитарную помощь Казахстану в связи с паводками в стране. Об этом сообщает 24.kg cо ссылкой на председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

«Когда на ТЭЦ Бишкека произошла авария, соседние страны направили нам гумпомощь, хотя мы и не просили. И в этом случае мы тоже направим им гумпомощь, даже если они не просили», - сказал Акылбек Жапаров.

Жапаров уточнил, что в гуманитарную помощь войдут кыргызстанские продукты и по поручению президента сейчас готовится караван.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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