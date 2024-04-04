Кыргызстан направит гуманитарную помощь Казахстану в связи с паводками

Туда войдут продукты кыргызстанского производства
Кыргызстан окажет гуманитарную помощь Казахстану в связи с паводками в стране. Об этом сообщает 24.kg cо ссылкой на председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.
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