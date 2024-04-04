Кыргызстан направит гуманитарную помощь Казахстану в связи с паводками

Кыргызстан окажет гуманитарную помощь Казахстану в связи с паводками в стране. Об этом сообщает 24.kg cо ссылкой на председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

«Когда на ТЭЦ Бишкека произошла авария, соседние страны направили нам гумпомощь, хотя мы и не просили. И в этом случае мы тоже направим им гумпомощь, даже если они не просили», - сказал Акылбек Жапаров.

Жапаров уточнил, что в гуманитарную помощь войдут кыргызстанские продукты и по поручению президента сейчас готовится караван.