Токаев поручил правительству подготовить план по строительству и реконструкции домов для пострадавших от паводков

Правительство подготовит специальный план по строительству новых и восстановлению пострадавших от паводков домов, сообщил в четверг в ходе заседания оперативного штаба в Западно-Казахстанской области президент Касым-Жомарт Токаев. При этом он заявил, что нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации, так как прогнозные оценки по области «пессимистические».

«Я осмотрел регионы, пострадавшие от паводков, видел масштабы бедствия и урон. Имущество людей, инфраструктура сильно пострадали от воды. Смыты дороги и мосты. Сейчас самая главная задача – это реконструкция после того, как основные вопросы будут решены. Я уже дал поручение правительству подготовить специальный план по строительству новых типовых домов или реконструкции существующих домов», - сказал Токаев.

Он добавил, что прогноз по области пессимистический и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации. При этом он считает, что нужно извлечь уроки из нынешнего стихийного бедствия.

«Ежегодная подготовка к паводковому периоду должна начинаться в летне-осенний период и включать в себя три направления работ. Прежде всего, это меры прогнозно-аналитического характера. Гидрометеорологической службе нужно тщательно анализировать прогнозные данные и формировать сценарии развития ситуации в предстоящий паводковый период», - отметил глава государства.

Кроме того, президент поручил в дальнейшем уделить приоритетное внимание профилактическим противопаводковым мероприятиям. В частности, заблаговременно вывозить снег, проводить рыхление и дробление льда на опасных участках рек, формирования стоков талой воды и так далее, а в летне-осенний период проводить своевременную очистку, дноуглубление и спрямление русел рек, увеличивать мощности имеющихся и строить новые водопропускные конструкции под автомобильными и железными дорогами. Также, по его словам, следует возводить защитные сооружения и водоотводные арычные каналы.

«Это поручается республиканскому штабу и в целом правительству», - сказал глава государства.

Также он поручил «в срочном порядке готовить гидротехников, ирригаторов и всех специалистов, которые так или иначе связаны с водой».

Вместе с тем Токаев отметил важность строительства водохранилищ для регулирования рек с большим объемом воды. А для предупреждения природных и техногенных катастроф - на законодательном уровне предоставить министерству по ЧС право контролировать центральные и местные исполнительные органы.

В целом, по словам Токаева, необходимо разработать единый алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций, в котором будут прописаны задачи и действия всех компетентных органов, начиная с объявления режима чрезвычайного положения и заканчивая возмещением ущерба и восстановления имущества.