Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, сообщила пресс-служба президента Казахстана. В аэропорту города Ургенча его встретил лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«В программу визита вошли неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы», - сообщили в пресс-службе Акорды.

В частности, Токаев и Мирзиёев посетили одно предприятий легкой промышленности Узбекистана – ковроткацкую фабрику HIVA GILAMLARI.

Также они посетили выставку промышленных товаров Узбекистана, где представлены образцы специализированной техники, электротехнического оборудования, селекционные достижения в садоводстве, продукция текстильной, химической, пищевой, фармацевтической промышленности, а также шелковые, кожевенные и ювелирные изделия.

Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях и подчеркнули необходимость реализации совместных мер, в том числе высадки деревьев на дне Аральского моря для улучшения экологической ситуации в регионе.