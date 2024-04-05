Он вместе с Мирзиёевым посетит предприятия и культурные объекты Хивы
Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, сообщила пресс-служба президента Казахстана. В аэропорту города Ургенча его встретил лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«В программу визита вошли неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы», - сообщили в пресс-службе Акорды.

В частности, Токаев и Мирзиёев посетили одно предприятий легкой промышленности Узбекистана – ковроткацкую фабрику HIVA GILAMLARI.

Также они посетили выставку промышленных товаров Узбекистана, где представлены образцы специализированной техники, электротехнического оборудования, селекционные достижения в садоводстве, продукция текстильной, химической, пищевой, фармацевтической промышленности, а также шелковые, кожевенные и ювелирные изделия.

Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях и подчеркнули необходимость реализации совместных мер, в том числе высадки деревьев на дне Аральского моря для улучшения экологической ситуации в регионе.

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