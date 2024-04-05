Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

Он вместе с Мирзиёевым посетит предприятия и культурные объекты Хивы
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, сообщила пресс-служба президента Казахстана. В аэропорту города Ургенча его встретил лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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