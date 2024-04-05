Лидеры стран обсудили увеличение взаимной торговли и сотрудничество в разных сферах
Казахстан поддержал программу партнерства и союзничества с Узбекистаном до 2034 года
фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которой они обсудили вопросы укрепления сотрудничества. Как сообщает пресс-служба Акорды, Токаев поддержал принятие Программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.

Президент Казахстана удовлетворен развитием двустороннего сотрудничества по всем направлениям, отметив, что взаимный товарооборот по итогам прошлого года составил $4,4 млрд, реализуются 60 совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд. Также успешно продвигается строительство Международного центра промышленной кооперации.

В ходе встречи лидеры стран обсудили вопросы увеличения взаимной торговли, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водного хозяйства, IT-отрасли. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных связей и раскрытию туристического потенциала Казахстана и Узбекистана.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Владельцам погибшего в результате паводков скота предоставят отсрочку по кредитам – Бектенов
Новости
В Актюбинской области скотомогильники расположены вблизи населенных пунктов без ограждений, выявили прокуроры
Новости
Сильные дожди прогнозируются в Казахстане в выходные
Просматриваемые
Новости
Подземный переход от вокзала «Алматы-2» до станции метро «Райымбек батыра» построят в Алматы
Новости
В Темиртау объявлен режим ЧС
Новости
В Астане из-за паводков переполнена канализация, в одном из ЖК отключили воду
Новости
Актюбинское водохранилище практически заполнено – Минводы
Новости
В полиции Астаны подтвердили задержание журналиста Данияра Адилбекова
Новости
Синоптики прогнозируют повышение уровня воды на реках Актюбинской области