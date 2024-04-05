Казахстан поддержал программу партнерства и союзничества с Узбекистаном до 2034 года

Лидеры стран обсудили увеличение взаимной торговли и сотрудничество в разных сферах
Президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которой они обсудили вопросы укрепления сотрудничества. Как сообщает пресс-служба Акорды, Токаев поддержал принятие Программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.
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