Казахстан поддержал программу партнерства и союзничества с Узбекистаном до 2034 года

Президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которой они обсудили вопросы укрепления сотрудничества. Как сообщает пресс-служба Акорды, Токаев поддержал принятие Программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.

Президент Казахстана удовлетворен развитием двустороннего сотрудничества по всем направлениям, отметив, что взаимный товарооборот по итогам прошлого года составил $4,4 млрд, реализуются 60 совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд. Также успешно продвигается строительство Международного центра промышленной кооперации.

В ходе встречи лидеры стран обсудили вопросы увеличения взаимной торговли, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водного хозяйства, IT-отрасли. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных связей и раскрытию туристического потенциала Казахстана и Узбекистана.