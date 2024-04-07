21% территории Казахстана еще покрыт снегом

С 6 по 12 апреля в Казахстане пройдут сильные дожди, на части территории они перейдут снег, говорится в еженедельном гидрологическом прогнозе на период с 6 по 12 апреля.

В Казахстане 21% территории покрыт снегом. Казгидромет прогнозирует осадки в виде дождя, которые на части территории перейдут в снег. Так ожидается переход дождя в снег: 7 апреля, 9-12 апреля в Павлодарской области, области Абай и Восточно-Казахстанской области, 8 апреля - в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, 8 - 11 апреля в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, 9-12 апреля в Карагандинской области, 11 апреля в области Ұлытау.

Сильный дождь ожидается 6 апреля в Западно-Казахстанской области, 6-7 и 11-12 апреля в Алматинской области, 6-9 апреля в Туркестанской, 6, 9, 11 апреля в Жамбылской области, 8 апреля в центре страны (область Улытау, Карагандинская область), 9,11-12 апреля в области Жетісу. На востоке страны (область Абай, Восточно-Казахстанская область) 9-10 апреля прогнозируется сильный дождь, 11-12 апреля сильные осадки с переходом в снег.

Постепенное понижение температуры воздуха прогнозируется на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до 1-6 мороза.