Объем воды в Сергеевском водохранилище СКО превысил норму почти в два раза

Сергеевское водохранилище наполнено на 180%, что создает угрозу подтопления трем районам Северо-Казахстанской области и города Петропавловска, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника ДЧС региона Мурат Кангужинов.

«Наполняемость Сергеевского водохранилища у нас составляет 180%, заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Вместе с тем перелив составляет 415 см, это впервые в истории. В 2017 году, когда у нас были зафиксированы наибольшие переливы, тогда составлял 338 см», - сказал Кангужинов.

Он добавил, что это создает угрозу подтопления трем районам, которые находятся вдоль русла руки Есиль: Шал акына, Есильский, Кызылжарский, а также Петропавловск.

Всего, по словам представителя ДЧС, в зону подтопления подпадают 845 жилых домов и более 5 тыс. дач.

«Ожидаемый приход большой воды до областного центра – к 12 апреля, пик будет проходить к 23 апреля», - подчеркнул Кангужинов.

Кроме того, еще не на всей территории области сошел снег, сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов.

В свою очередь первый заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов сообщил, что паводковая ситуация стабилизировалась в пяти районах региона: пиковые показатели пройдены в городе Степногорске, районах Биржан Сала, Аккольском, Ерементауском и Ериндыкольском. При этом паводковая ситуация в регионе напряженная, в особенности в Есильском, Жаркаинском и Шортандинском районах. Сохраняются риски в Атбасарском, Сандыктауском и Астраханском районах.