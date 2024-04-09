Типовые проекты жилья для пострадавших от паводков будут готовы до 21 апреля, обещают в правительстве

В министерстве промышленности и строительства разработали эскизные проекты жилых домов, которые будут строить пострадавшим от паводков. Государственная экспертиза по ним будет готова до 21 апреля, после чего их опубликуют в открытом доступе, сообщила во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций официальный представитель ведомства Меруерт Ибраева.

«В рамках плана (по строительству нового жилья для пострадавших от паводков – В.) были разработаны два эскизных проекта жилых зданий. Первое – это трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 квадратных метров, второе – двухквартирный жилой дом общей площадью 160 квадратных метров», - рассказала Ибраева.

По ее словам, разработанные эскизные проекта жилья сейчас проходят госэкспертизу, которая, как ожидается, «будет завершена до конца следующей недели».

Ибраева добавила, что типовые проекты с заключением госэкспертизы будут опубликованы на сайте epsd.kz.

Кроме того, по ее словам, глава Минпромышленности Канат Шарлапаев встретился с крупными региональными и республиканскими строительными компаниями и обсудил вопрос «экстренной мобилизации их ресурсов и незамедлительного начала строительства».

«Стоит понимать, что важным этапом является техническая инспекция акиматами домов, пострадавших от паводков, для определения объема восстановительных работ. Более того, акиматы оценивают ущерб в то время, как вода от паводков еще полностью не отступила», - отметила Ибраева.