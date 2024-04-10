Пик паводка пройден
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В бассейновой инспекции отмечают снижение уровня воды в Тоболе и водохранилищах Костанайской области
Костанай, фотография Ксении Ребик

Ильяс Бейсенбай, Власть

Руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев в интервью изданию «Костанайские новости» сообщил, что сброс воды с водохранилищ Костанайской области уменьшается, пик паводков пройден.

«Ситуация сейчас такая. Действительно, мы наблюдаем последние сутки хорошую тенденцию на понижение уровня сброса воды. Понижение уровня воды в Тоболе непосредственно. Согласно информации оперштаба, порядка полтора-два метра вода у нас спускается частично. Вода хорошо уходит. Сброс уменьшается регулярно с Каратомарского, Верхнетобольского, Желькуарского (водохранилищ - В.)», - сказал Мукашев.

Он привел цифры, что с Краматорского водохранилища сейчас идет сброс 1800 кубов в секунду, и «это очень хороший показатель после пика паводка, когда было 3550-3600 кубов». 2200 кубов в секунду идет с Амангельдинского водохранилища, но оно наполнено на 100%.

«Как наши фейкеры распространяют эту информацию, что вот затопит Костанай вплоть до ЖД вокзала, 11 метровая волна, цунами. Это все фейковая информация. 2 200 идет и будет снижаться. Это остаточная вода идет с Каратомара», - сказал Мукашев.

Он добавил, что в целом водохранилища сейчас наполнены более чем на 90%, и, соответственно, вода в Тоболе сейчас есть.

«Сейчас будем наблюдать постепенное уменьшение. Частичные подтопления, которые у нас произошли, также будут уходить. Люди нам звонят и говорят, что вода у них уходит», - уверяет Мукашев, отмечая, что сброс не будет увеличиваться, но возможно «местами частичное появление воды».

8 апреля в сети стало распространяться аудиосообщение о наличии трещины в шлюзе Каратомарского водохранилища.

Ранее, 6 апреля, в Костанае и области был объявлен режим ЧС. Всего было сспасено и эвакуировано 9 097 человек. Как город пережил паводки, читайте в материале «Власти»:

Паводки в Костанае: «Наш дом ушел под воду до крыши»

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