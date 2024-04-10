В суде зачитали сообщения Салтанат Нукеновой подругам, в которых она называет Бишимбаева монстром

В среду, 10 апреля, продолжился суд над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в истязании и убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой. На суде допросили подругу и помощницу Нукеновой, после чего было решено, что количество свидетелей было допрошено достаточно, суд переходит к рассмотрению материалов уголовного дела.

Прокурор Айжан Аймаганова зачитала переписку Нукеновой с подругой Аидой Ахмединой, в которой она признается, что хотела уйти от Бишимбаева, однако он опасался, что семья Нукеновых будет шантажировать из-за того, что у Салтанат были фотографии, на которых были видны побои. Он согласился ее отпустить, но с условием, что она снимет для него интимное видео.

В переписке Ахмедина уточнила, сняла ли Салтанат такое видео, она ответила «да».

«У меня выхода не было, я устала, я ни с кем не общаюсь, кроме него. Он каждый шаг контролирует, каждое сообщение, каждый звонок», - написала Нукенова Аиде Ахмединой.

На суде также дала показания Анара Тасова, помощница Нукеновой, которая рассказала, что однажды видела на ее шее следы от удушения и веревки. Салтанат признавалась ей в том, что Бишимбаев избивает ее и вырывает волосы.

«Она начала рассказывать, что вот он тиранит, постоянно бьет, избивает ее, и она рассказывала, что боится, что он ее убьет», – сообщила Тасова.

Защита Бишимбаева недовольна заключением, которое дал эксперт Халимназаров и всячески пыталась оспорить его результаты, особенно в части удушения Нукеновой. Они заявляют, что эксперт был «слишком хорошо подготовлен и даже принес манекен». Айжан Аймаганова ответила, что демонстрация на манекене ран, полученных Нукеновой, была инициативой прокуратуры.

Адвокаты Бишимбаева хотели вызвать в суд экспертов, работавших над первым заключением судмедэкспертизы, однако судья Айжан Кульбаева не удовлетворила их ходатайство, сославшись на то, что заключение Халимназарова не противоречит первой экспертизе. Во второй части суда адвокаты подсудимого ходатайствовали приобщить к материалам дела заключения судмедэкспертов, проживающих в Российской Федерации. Судья удовлетворила ходатайство стороны защиты.

Также было удовлетворено ходатайство стороны потерпевшего о приобщении фотографии с морга к делам материала.

Перед обеденным перерывом было решено не вызывать больше в суд свидетелей, а к концу второй части суда перешли к рассмотрению материалов уголовного дела.