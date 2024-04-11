Адвокаты Куандыка Бишимбаева попросили дать отвод судье Айжан Кульбаевой

11 апреля на судебном заседании над экс-министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве и истязании Салтанат Нукеновой, его адвокат Ерлан Газымжанов попросил дать отвод судье Айжан Кульбаевой. Накануне, 10 апреля завершился допрос свидетелей и суд перешел к исследованиям материалов уголовного дела.

«Только что вы прокурору запретили оглашать показания Бишимбаева, потому что нет расхождений, однако в данном случае стороне потерпевших позволяете это. В связи с этим я вынужден возразить возражение», - заявил адвокат Ерлан Газымжанов.

Это возражение судья Айжан Кульбаева отклонила, объяснив тем, что защитник вводит в заблуждение всех участников процесса, так как в первом случае была процитирована норма статьи 368, которая предусматривает оглашение показаний подсудимого, данных в ходе досудебного расследования, а сейчас речь идет об исследовании материала уголовного дела.

После чего судья сделала замечания адвокату, на что Газымжанов заявил отвод в адрес судьи Кульбаевой. После заявления адвоката, судья еще раз сделала замечание защитнику за нарушение норм уголовного процессуального кодекса, произошедшее несмотря на неоднократные предупреждения суда.

После этого присяжные покинули зал заседания, трансляция на этом закончилась.

Сегодня в суде продолжается исследование материалов уголовного дела и присутствовал только один защитник Бишимбаева, два других адвоката подсудимого опоздали на судебное заседание, их судья не допустила в зал, сказав, что они могут зайти в зал во время перерыва.

В связи с тем, что защита Куандыка Бишимбаева заявила отвод судье Айжан Кульбаевой, мы попросили юристку Айгерим Кусайынкызы дать пояснение, что значит отвод судье и как будет приниматься решение. По словам юриста, решение по отводу будет принимать сама Кульбаева. «Согласно статье 87 УПК РК, на любой стадии судебного процесса одна из сторон может предъявить судье возражение. Причин может быть несколько, но самое интересное – это то, что судья, которому был заявлен отвод, сам же будет рассматривать возражение против него. То есть, если дело рассматривают несколько судей, судьи выносят решение в отношении судьи, которому возражают. Но поскольку судья в этом деле только один, то он сам удовлетворяет или отклоняет ходатайство против него». Кусайынкызы также добавляет, что сторонам необязательно иметь уважительную причину для отвода судье, например, в данном случае защита делает отвод, поскольку ранее судья не удовлетворила их ходатайства. Что касается того, почему защита пошла на такой шаг, Кусайынкызы считает, что даже при отклонении отвода, им это нужно будет в будущем для апелляционного рассмотрения дела.