В Атбасаре начата эвакуация населения из-за паводков

В городе Атбасар начата эвакуация населения в связи с паводковой ситуацией, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области. Этой ночью произошел перелив на реке Жабай, приведший к подтоплению города.

По данным ДЧС, в Атбасаре включены все системы оповещения, проводится откачка талых вод с помощью мотопомп. Всего в городе проживает почти 30 тыс. человек.

Также в связи с большим притоком талых вод произошел разлив реки в селе Журавлевка Буландынского района. Подтоплено три дома, эвакуировано девять человек.

Ранее аким Атбасарского района Аманбек Калжанов объявил режим ЧС в своем официальном обращении к жителям.

В целом, по данным МЧС, в Акмолинской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в г. Косши, Жаркаинском, Есильском, Целиноградском, Шортандинском, Аккольском, Астраханском, Атбасарском и районе Биржан сал.

Из-за обильного снеготаяния и поднятия уровня воды на реках Жабай, Калкутан, Боксук, Жолболды в с.Максимовка Сандыктауского района с. Покровка Атбасарского района, г.Державинск, селах Пригородное, Костычево Жаркаинского района, с.Старый Колутон Астраханского района, селах Журавлевка и Ивановка Буландынского района произошло подтопление 100 дворов и 68 частных жилых домов, заблаговременно эвакуировано 80 человек, 74 сельскохозяйственных животных отогнано на безопасное место. В селе Ивановка Буландынского района также проводится эвакуация людей.