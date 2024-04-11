В отношении собственника плотины Магаджанского водохранилища ведется досудебное расследование

Досудебные расследования ведутся в отношении подрядчиков по строительству плотин и ответственных за их надлежащее содержание в Алматы и Актюбинской области, сообщил официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Алибек Абдилов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте. Еще оно расследование ведется по факту невыполнения работ по очистке реки в области Улытау, что привело к подтоплениям.

По словам Абдилова, в Алматы подрядчик, который строил селезадерживающую плотину в бассейне реки Аюсай, подозревается в хищении 775 млн тенге.

В Актюбинской области руководитель ТОО, ответственный за Магаджанскую плотину, подозревается в ее ненадлежащем содержании.

«Еще одно досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшее тяжкие последствия, ведется в отношении руководителя ТОО, которое получило в доверительное управление Магаджанскую плотину в Актюбинской области. Как установлено, в 2014 году плотина передана в доверительное управление в частную компанию для ведения рыбного хозяйства. Однако ТОО ненадлежаще выполнило свои обязанности по содержанию и обслуживанию плотины», - рассказал официальный представитель АФМ.

Абдилов напомнил, что 5 апреля произошел прорыв плотины, были эвакуированы 215 человек из сел Бескопа, Кызылту и Табантал Талгинского района Актюбинской области.

Кроме этого, в области Улытау выявлено, что подрядчику, который должен был провести санацию реки Жезды для защиты близлежащих территорий от паводков, было перечислено 400 млн тенге, тогда как работы не выполнены на сумму 282,5 млн тенге. В целом на все мероприятия было выделено 485,5 млн тенге. В результате же размывов в регионе было затоплено 26 домов, эвакуированы 174 человека.

Досудебные расследования продолжаются, заключил официальный представитель АФМ.