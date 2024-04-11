В Алматы продолжается незаконная реконструкция фонтана у гостиницы «Казахстан»

Управление культуры города Алматы не знало об изменении облика исторического объекта
Виктория Натачиева, фотография Давида Камински
Зимой началась реконструкция фонтана у гостиницы «Казахстан», которая является памятником архитектуры городского значения. Фонтан - часть единого ансамбля и находится под защитой государства, в данном случае акимата города Алматы. На запрос редакции Власти, в управлении культуры сообщили, что «в адрес собственника направили соответствующее письмо».
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