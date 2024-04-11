В Алматы продолжается незаконная реконструкция фонтана у гостиницы «Казахстан»

Зимой началась реконструкция фонтана у гостиницы «Казахстан», которая является памятником архитектуры городского значения. Фонтан - часть единого ансамбля и находится под защитой государства, в данном случае акимата города Алматы. На запрос редакции Власти, в управлении культуры сообщили, что «в адрес собственника направили соответствующее письмо».

Гостиница внесена в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы, соответственно, любые реставрационные работы должны согласовываться с управлением акимата. До сих пор этого не было сделано, хотя облик фонтана начали менять несколько месяцев назад. Судя по строительным работам, фонтан разделили на две части, чашу сместили, нарушив исторический облик объекта.

На запрос Власти управление культуры города Алматы ответило, что не получало соответствующую научно-проектную документацию от собственника гостиницы «Казахстан».

«В адрес собственника памятника направлено соответствующее письмо. Дальнейшие действия будут предприняты в рамках законодательства РК по охране и сохранению памятников историко-культурного наследия», - говорится в ответе управления.