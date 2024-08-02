ТОО «Crown Star» до сих пор не выполнило требования предписания
  • 367
Бассейн возле гостиницы «Казахстан» продолжает работать несмотря на решение суда
Фотография 2gis

Виктория Натачиева

Владельцы гостиницы «Казахстан», которая является памятником городского значения, без разрешения госорганов разделили фонтан, прилегающий к зданию, на две части и сделали там бассейн. После этого на них подало в суд управление градостроительного контроля города Алматы. 12 июля этого года Специализированный межрайонный экономический суд обязал ТОО «Crown Star» убрать бассейн и вернуть фонтану первоначальный облик. Однако бассейн работает до сих пор.

Корреспондент «Власти» позвонил в ресторан и выяснил, что бассейн работает с 8:00 до 19:00. И каждый желающий его может посетить.

При этом суд установил, что ТОО «Crown Star» реконструировало фонтан без проектно-сметной документации, заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров. Кроме того, у компании не было разрешительных документов на строительно-монтажные работы.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Бесплатное питание будут получать все школьники Казахстана с 1 сентября
Новости
Из-за горящей серы из пригородного микрорайона Шымкента эвакуируют жителей
Новости
Алматинцы смогут бесплатно изучать иностранные языки
Новости
На землях из лесного фонда Жамбылской области Минобороны планирует построить учебный полигон
Новости
МВД, Минпросвещения и Минздрав поддержали петицию о запрете пропаганды ЛГБТ
Новости
Новый тариф на проезд в общественном транспорте Алматы начнет действовать с 3 августа – акимат