Бассейн возле гостиницы «Казахстан» продолжает работать несмотря на решение суда

Владельцы гостиницы «Казахстан», которая является памятником городского значения, без разрешения госорганов разделили фонтан, прилегающий к зданию, на две части и сделали там бассейн. После этого на них подало в суд управление градостроительного контроля города Алматы. 12 июля этого года Специализированный межрайонный экономический суд обязал ТОО «Crown Star» убрать бассейн и вернуть фонтану первоначальный облик. Однако бассейн работает до сих пор.

Корреспондент «Власти» позвонил в ресторан и выяснил, что бассейн работает с 8:00 до 19:00. И каждый желающий его может посетить.

При этом суд установил, что ТОО «Crown Star» реконструировало фонтан без проектно-сметной документации, заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров. Кроме того, у компании не было разрешительных документов на строительно-монтажные работы.