Бассейн возле гостиницы «Казахстан» продолжает работать несмотря на решение суда

ТОО «Crown Star» до сих пор не выполнило требования предписания
Виктория Натачиева
Владельцы гостиницы «Казахстан», которая является памятником городского значения, без разрешения госорганов разделили фонтан, прилегающий к зданию, на две части и сделали там бассейн. После этого на них подало в суд управление градостроительного контроля города Алматы. 12 июля этого года Специализированный межрайонный экономический суд обязал ТОО «Crown Star» убрать бассейн и вернуть фонтану первоначальный облик. Однако бассейн работает до сих пор.
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