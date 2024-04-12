Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,75%

Комитет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщила пресс-служба Нацбанка.

В Нацбанке отмечают, что годовая инфляция в феврале и марте продолжила снижаться, хотя и более медленными темпами. В то же время инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Внешний же инфляционный фон продолжает складываться нейтрально. Вместе с этим во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий.

«Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено. Оно начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции», - подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.

Рост экономики за январь-февраль 2024 года оценивается в 4,2%, сложившись в пределах прогноза Национального банка. Отмечается, что динамика показателей розничной торговли, объемов выдачи потребительских кредитов, а также динамика индекса деловой активности свидетельствуют о сохранении устойчивого внутреннего спроса в экономике.

Вместе с тем проинфляционные риски обусловлены продолжением реформ в сфере регулируемых цен, последствиями аномальных паводков и неопределенностью, связанной с объемами бюджетных расходов, необходимых для их устранения.

«Национальный Банк продолжит отслеживать устойчивую часть инфляции, которая не подвержена влиянию разовых факторов, таких как реформа регулируемых цен. Пространство для снижения базовой ставки начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции», - подчеркнули в пресс-службе.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 31 мая.