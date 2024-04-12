Реформы в сфере науки и среднего образования привели к оттоку кадров, констатировал Токаев

Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям констатировал, что «успешные реформы в сфере науки и среднего образования, предпринятые в последние годы, привели к оттоку кадров из системы».

«Квалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени, стали переходить в школы и научные организации с более высокой зарплатой. Сегодня среди профессоров и преподавателей университета доля специалистов, имеющих ученую степень, составляет чуть более 40 %. Эти тенденции не могут не сказаться на качестве подготовки не только магистрантов и докторантов, но и бакалавров», - заявил Токаев.

Президент добавил, что дефицит кадров в университетах также отрицательно влияет на уровень научных исследований.

«О системных проблемах университетской науки свидетельствуют и низкие показатели в авторитетных международных рейтингах. Слабой стороной наших вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе», - продолжил президент.

Он поручил профильному министерству принять «конкретные меры», отмечая, что университеты и научные организации должны стать стратегическим центром, вносящим значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.

«Поэтому поручаю правительству разработать специальную программу», - сказал Токаев.

Также он считает, что необходимо расширить сферу применения понятия «грант» в Бюджетном кодексе и выделять беспрепятственно средства на приобретение необходимого для научных исследований оборудования.

Глава государства затронул и проблему «ветхой инфраструктуры», отметив, что дания государственных вузов устарели. В этой связи по его поручению будут построены новые кампусы для Казахского национального университета им. аль-Фараби и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

«Нужно последовательно привести в надлежащее состояние все устаревшие лаборатории университетов и исследовательских центров», - сказал Токаев.

Кроме этого, Токаев считает, что существует серьезный региональный дисбаланс в распределении вузов приводит к перекошенной внутренней миграции и кадровому дефициту в регионах, так как большинство сильных университетов расположены в Астане и Алматы.

Вместе с тем он считает, что следует учесть предложение ученого Доса Сарбасова по формированию в Казахстане хаба клинических исследований.

Наряду с этим президент снова подчеркнул важность укрепления кадрового потенциала науки, оказывать всестороннюю поддержку молодым ученым, увеличить ежегодное финансирование грантов, расширить список потенциальных участников программы «Жас ғалым», включив туда молодых ученых из научных институтов и организаций и предоставить возможность казахстанским ученым проходить стажировку за рубежом по программам постдокторантуры.

«Остается низкой и доля докторантов среди всех обучающихся в наших вузах. В прошлом году мною было поручено довести набор в докторантуру до 5 тысяч человек ежегодно. Реализация этой задачи требует новых подходов», - продолжил президент, считая, что пдготовкой PhD должны заниматься учебные заведения, обладающие большим научным потенциалом и способные проводить глубокие исследования.

В этой связи он поручил правительству поднять стоимость грантов в магистратуру и докторантуру, но при этом создавать условия, чтобы специалисты оставались в сфере науки. Токаев привел в пример прошлый год: только 38% из более чем 1 500 докторантов защитили диссертацию, и около половины из них продолжают заниматься наукой.

«Это очень низкие показатели, особенно если учитывать, что на подготовку докторов наук были потрачены огромные средства. Поручаю детально изучить этот вопрос и принять необходимые меры для исправления ситуации», - сказал президент.

Также он поручил внедрить механизм подготовки «индустриального PhD» совместно с крупными производственными компаниями, чтобы внедрять новаторские решения в производство. Также он поручил министерству науки и высшего образования разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров с учетом международных стандартов и опыта и создать передовые инженерные школы на базе региональных вузов.

«Образовательные программы и технологические проекты этих школ должны быть ориентированы на потребности приоритетных отраслей промышленности», - подчеркнул президент.

В целом президент убежден, что региональные вузы должны превратиться в центры опережающей подготовки кадров и прикладных научно-исследовательских работ. Для этого, считает он, нужно проработать вопрос создания Атласа региональной экономики, отражающий специализацию каждого региона.