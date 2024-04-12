Прокурор запросил от 10 до 12 лет лишения свободы обвиняемым в нападении на резиденцию президента в Алматы

В пятницу во время прений по делу о нападении на резиденцию президента и акимат Алматы, которое рассматривается в Наурызбайском районном суде, прокурор Рахат Естебек попросил судью Ерлана Болатова признать всех 11 подсудимых виновными и лишить свободы на сроки от 10 до 12 лет. Об этом сообщает «Радио Азаттык» из зала суда.

Прокурор заявил, что из 11 подсудимых 9 частично признали вину, двое из них – Нуртас Каранеев и Серик Кекильбаев – не признали. Один из подсудимых, Акжол Жандарбеков, находится в следственном изоляторе, еще один, Косай Маханбаев, – под домашним арестом. Остальные на свободе.

По данным «Азаттыка», их обвиняют в «участии в массовых беспорядках», «применении силы в отношении представителя власти», а также «нападении на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия». Помимо резиденции, подсудимых обвиняют также в штурме здания акимата Алматы.

Суд по делу начался в сентябре прошлого года. Подсудимые сообщали «Азаттыку», что следствие велось необъективно. Кроме того, во время предварительного слушания адвокаты попросили суд вернуть дело в прокуратуру из-за недоказанности обвинения: они обращают внимание на то, что 11 обвиняемых во время Январских событий находились в разных частях Алматы, и поэтому не могли вступить друг с другом в сговор.

При этом двое обвиняемых, Косай Маханбаев и Нуртас Каранеев, одними из первых заявили о пытках, пережитых после задержания во время Январских событий в алматинском СИ-18 после того, как их с огнестрельными ранениями забрали из больницы. Их истории «Власть» рассказывала в материале «Пережить январь».

