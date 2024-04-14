Вода в Уральск придет через неделю, ожидают в правительстве

На большинстве внутренних рек области пики половодья прошли
Начало пика половодья на реке Жайык в Западно-Казахстанской области в связи с поступлением воды с территории России ожидается 17 апреля через гидропост с. Январцево, а в Уральск вода придет 20-21 апреля, сообщает пресс-служба премьер-министра. В этой связи вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев совершил облет Уральска и русла реки Жайык до границы с РФ.
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