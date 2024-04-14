Вода в Уральск придет через неделю, ожидают в правительстве

Начало пика половодья на реке Жайык в Западно-Казахстанской области в связи с поступлением воды с территории России ожидается 17 апреля через гидропост с. Январцево, а в Уральск вода придет 20-21 апреля, сообщает пресс-служба премьер-министра. В этой связи вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев совершил облет Уральска и русла реки Жайык до границы с РФ.

По данным правительства, 13 апреля на реке Жайык на гидрологическом посту Уральска уровень воды составил 743 см при опасном уровне в 850 см. Вместе с тем на большинстве внутренних рек области пики половодья прошли.

Бозумбаев поручил привлечь дополнительно 750 единиц техники в ЗКО для готовности к пику половодья, из них 100 направить населенным пунктам вверх по течению реки Жайык, 500 – для Уральска и еще 150 – вниз по течению реки. Кроме этого, поручено укрепить дамбы и заградительные сооружения вокруг населенных пунктов.

Сейчас в аварийно-спасательных работах задействовано свыше 6,5 тыс. человек, 915 единиц техники, 21 водооткачивающее средство, 32 плавательных средства и пять воздушных судов.