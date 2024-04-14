Уровень воды в Есиле в черте Петропавловска за сутки вырос на 103 см – Минводы

Обстановка в Северном Казахстане с паводками остается напряженной из-за быстрого роста воды в реке Есиль, сообщило вечером в воскресенье министерство водных ресурсов и ирригации.

«К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1243 см, за сутки он вырос на 103 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды», - заявила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.

При этом в целом в Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища заполнены на 100%, половодье продолжается. «Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние удовлетворительное», - отметила она.

На 100% заполнены также два крупных водохранилища в Акмолинской области. При этом пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. «Из-за повышения нерегулируемого стока реки Жабай продолжаются паводки в Атбасаре», - сообщили в Минводы.

Ведомство оценило как стабильную обстановку и в других регионах страны, включая Актюбинскую, Костанайскую и Карагандинскую области.

При этом в области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 89%. «В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, производятся природоохранные попуски», - говорится в заявлении Абдуалиевой.

«В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 74%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Прогнозы не изменились. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля», - отметила она.