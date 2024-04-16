В Алматы 21 апреля частично перекроют дороги из-за полумарафона

21 апреля пройдет Aлматинский полумарафон, в котором примут участие более 8 тыс. человек. Они стартуют от Парка первого президента по проспекту аль-Фараби и финишируют на Центральном стадионе, сообщили в акимате города.

Этой уже седьмой полумарафон пройдет в седьмой раз, который включает в себя чемпионат мира по бегу среди спортсменов с нарушениями интеллектуального развития (в этом году будут участвовать восемь стран), а также четыре дистанции: 21,1 км (полумарафон), 10 км, 10 км (скандинавская ходьба) и командная эстафета Экиден.

В полумарафоне могут принять участие все желающие старше 18 лет. На остальные дистанции соревнования допускаются участники с 15 лет.

Вместе с тем в акимате сообщили, что в связи с проведением спортивного мероприятия с 00:00 до 11:00 будет частично перекрыто движение на дорогах. Старт будет дан в Парке первого президента в 7:00. Движение на участке дороги по северной стороне пр. аль-Фараби от ул. Мустафина до ул. Навои будет перекрыто с 00:00 до 11:00, по северной стороне пр. аль-Фараби от ул. Мустафина до пр. Назарбаева – с 6:45 до 09:10.

Движение на пр. Сейфуллина от пр. аль-Фараби до пр. Абая будет полностью перекрыто с 7:10 до 08:30, движение по южной стороне пр. Абая от ул. Саина и до ул. Байтурсынова – с 8:10 до 10:40.

Движение по южной стороне пр. Абая от ул. Сейфуллина и до ул. Байтурсынова будет перекрыто с 7:20 до 09:00, а движение по восточной стороне ул. Саина от пр. аль-Фараби и до пр.Абая – с 08:00 до 09:40.