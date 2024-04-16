Фонд Назарбаева отрицает обвинения в дискредитации властей в период паводков

Фонд Нурсултана Назарбаева опубликовал официальное заявление, в котором отрицает опубликованные «некоторыми социальными медиа» обвинения в его адрес в создании информационной кампании по дискредитации действий властей в период паводков.

«Информация, опубликованная анонимным источником, была озвучена и отдельными медийными персонами, которые также выступили с необоснованными обвинениями. Деятельность Фонда Нурсултана Назарбаева не носит ни политического, ни информационно-манипулятивного характера. Работа Фонда направлена исключительно на развитие социальных проектов и гражданских инициатив, поддержку казахстанской молодежи, оказание благотворительной помощи», - говорится в заявлении.

В Фонде считают, что эти публикации и заявления «не имеют под собой абсолютно никаких объективных и фактических оснований».

В заявлении утверждается, что экс-президент Нурсултан Назарбаев всегда поддерживает действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева, а Фонд был среди первых, кто перечислил средства для пострадавших от паводков.

Ранее депутат мажилиса от партии Amanat Ерлан Саиров в интервью You-Tube-каналу Abay live заявил о наличии «реваншистских сил», проводящих кампанию дискредитации президента в СМИ в условиях паводков с целью дестабилизировать политическую ситуацию в стране и вернуться к власти. Эти силы, по мнению депутата, концентрируются вокруг бывшего окружения Нурсултана Назарбаева.

Фонд Нурсултана Назарбаева был создан первым президентом в 2010 году на частном основании и является частью обширной сети благотворительных фондов Назарбаева, через которые он оперирует миллиардными суммами. Известны такие его активности, как покупка у швейцарской авиакомпании самолета стоимостью в $100 млн и импортирование его в Казахстан.