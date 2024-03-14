Парламент Кыргызстана принял закон об «иностранных агентах»

Документ отправлен на подпись президенту страны
В четверг, 14 марта, в Кыргызстане депутаты жогорку кенеша приняли в третьем чтении закон «О внесении изменений в закон «О некоммерческих организациях», которым вводится понятие «иностранный представитель», сообщает издание Kloop.
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