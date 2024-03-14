Документ отправлен на подпись президенту страны
Парламент Кыргызстана принял закон об «иностранных агентах»
Фото platforma.kg

В четверг, 14 марта, в Кыргызстане депутаты жогорку кенеша приняли в третьем чтении закон «О внесении изменений в закон «О некоммерческих организациях», которым вводится понятие «иностранный представитель», сообщает издание Kloop.

За поправки проголосовали 66 депутатов, пять выступили против.

Как сообщают в местных СМИ, закон был принят в срочном порядке. Такую спешку объяснили тем, что депутаты уходят на каникулы. Теперь документ направлен на подпись президенту Садыру Жапарову.

Некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью», будут признаны законом «иностранными представителями». Такие НКО будут обязаны предоставлять дополнительные отчеты, проходить внеплановые проверки и будут внесены в специальный реестр.

Ранее местные и международные правозащитники из Международного партнерство за права человека (IPHR), Норвежского Хельсинкского комитета и Human Rights Watch неоднократно критиковали этот «крайне репрессивный законопроект» за то, что он нарушает права человека, и призывали власти Кыргызстана отозвать его.



Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Жители Алматы выступают против застройки единственных мест для сбора при землетрясениях
Новости
Двое граждан Казахстана, якобы готовивших нападение на синагогу, были убиты российскими силовиками – СМИ
Новости
В общественном транспорте Алматы запустят звуковое оповещение с призывом уступать место пожилым
Новости
В этом году в Астане планируют запустить 10 новых автобусных маршрутов
Новости
В Алматы начали снос жилого комплекса «Мечта» в предгорном районе
Новости
В Алматы пересмотрят систему сбора мусора, сообщил Досаев