Парламент Кыргызстана принял закон об «иностранных агентах»

В четверг, 14 марта, в Кыргызстане депутаты жогорку кенеша приняли в третьем чтении закон «О внесении изменений в закон «О некоммерческих организациях», которым вводится понятие «иностранный представитель», сообщает издание Kloop .

За поправки проголосовали 66 депутатов, пять выступили против.

Как сообщают в местных СМИ, закон был принят в срочном порядке. Такую спешку объяснили тем, что депутаты уходят на каникулы. Теперь документ направлен на подпись президенту Садыру Жапарову.

Некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью», будут признаны законом «иностранными представителями». Такие НКО будут обязаны предоставлять дополнительные отчеты, проходить внеплановые проверки и будут внесены в специальный реестр.

Ранее местные и международные правозащитники из Международного партнерство за права человека (IPHR), Норвежского Хельсинкского комитета и Human Rights Watch неоднократно критиковали этот «крайне репрессивный законопроект» за то, что он нарушает права человека, и призывали власти Кыргызстана отозвать его.





