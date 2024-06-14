Оно подразумевает оказание военной помощи, помощь в развитии военной промышленности и обучение военнослужащих
США и Украина подписали соглашение о безопасности
ФОТО REUTERS

На полях саммита стран «Большой семерки» в Италии Украина подписала с США рассчитанное на 10 лет соглашение о гарантиях безопасности, сообщает Русская служба ВВС. Соединенные Штаты стали последней из стран G7 и 17-й страной в целом, подписавшей подобное соглашение с Украиной. Обязательство подписать эти соглашения страны «Большой семерки» дали во время саммита НАТО в прошлом году.

В соглашениях о безопасности союзники Украины обязуются оказывать военную помощь, помощь в развитии военной промышленности, в обучении украинских военнослужащих, а также делиться разведданными.

Вместе с тем документами не предусмотрены обязательства воевать за Украину. Однако эти соглашения не могут заменить Украине членство в НАТО, потому что не дают «жесткой» гарантии безопасности.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подобное соглашение он подписал с Японией. Согласно документу, Япония предоставит Украине $4,5 млрд.

Помимо этого, в ходе саммита страны согласовали механизм использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Так, Киев получит кредит на сумму около $50 млрд долларов, который будет погашаться из будущих процентов с российских активов. Сумма российских активов, замороженных Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией, Великобританией, США и Европейским союзом составляет $325 млрд.

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