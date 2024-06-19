Внешняя торговля Казахстана снизилась на 3,6% в январе-апреле

Ключевым торговым партнером Казахстана остается Китай
Внешняя торговля Казахстана снизилась в январе-апреле 2024 года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $43,3 млрд, сообщил Институт экономических исследований.
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