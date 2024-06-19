Внешняя торговля Казахстана снизилась на 3,6% в январе-апреле

Внешняя торговля Казахстана снизилась в январе-апреле 2024 года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $43,3 млрд, сообщил Институт экономических исследований.

Экспорт из Казахстана за указанный период составил $25,6 млрд - на 0,5% меньше, чем год назад. Уменьшение экспорта аналитики связали со снижением объема экспорта природного урана на 2,1% и пшеницы - на 46,9%.

Импорт в Казахстан, по данным Института, уменьшился на 7,8%, составив $17,8 млрд.

При этом в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана наибольшую долю занимают следующие Китай – $9 млрд (на 10,3% больше аналогичного периода прошлого года), Россия – $7,4 млрд (на 14,4% меньше) и Турция – $6,4 млрд.

На Китай таким образом пришлось около 20,8% внешнеторгового оборота, на Россию – 17,1%, на Турцию – 14,8%.