Закон позволит отказывать в аккредитации иностранным СМИ
Токаев подписал закон о масс-медиа, вызвавший критику у медиасообщества
фото Жанары Каримовой

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О масс-медиа», сообщила пресс-служба президента в среду вечером. Закон неоднократно критиковали правозащитники и медиасообщество. Он позволит отказывать в аккредитации иностранным СМИ, а также будет введен мониторинг за нарушением нравственных, культурных и семейных ценностей.

Новый закон предусматривает создание Единой медиаплатформы для реализации государственной информационной политики, которая включает в себя предоставление грантов для негосударственных СМИ. Через платформу журналисты будут получать аккредитацию при государственных органах и организациях.

В новый закон введено понятие «масс-медиа», которое включает в себя не только СМИ, но и интернет-ресурсы.

Закон также «усовершенствовал порядок аккредитации представительств иностранных СМИ и их журналистов», однако как именно пресс-служба президента не уточняет.

В законе также введено понятие «особый статус журналиста», который должен защищать его права и свободы, а также предоставлять расширенные права при поиске, запросе, получении и распространении информации. Закон сократил срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней.

В рамках нового закона предусмотрено создание «общественно-профессиональных советов», которые могут быть организованы на региональном и республиканском уровнях. Пресс-служба Акорды сообщает, что основной функцией советов станет создание Этического кодекса журналистов.

«Установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде одного года со дня опубликования таких сведений в СМИ», – также говорится в сообщении.

Новым законом финансирование госинформ политики будет производиться путем грантов. Также увеличена доля объёма отечественных теле- и радиопрограмм с 50% до 60% и отечественных программ и музыкальных произведений казахстанских авторов с 2025 года до 55%, а с 2027 года – до 60%. Объем ретрансляции иностранных теле- и радиопрограмм на казахстанских каналах снижен с 20% до 10%.

Закон также установил запрет на распространение и размещение информации, пропагандирующей самоубийство, способах и призывах к совершению самоубийства.

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