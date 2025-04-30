В селе Восточно-Казахстанской области за счет возвращенных активов достроят врачебную амбулаторию

Правительство выделило из специального государственного фонда порядка 67 млн тенге на завершение строительства врачебной амбулатории в селе Волчанка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба кабмина.

На сегодняшний день выполнено 65% работ на объекте. Сейчас подводят инженерные сети. Завершить строительство планируется в мае.

Общая стоимость проекта составляет 419 млн тенге. Часть средств ранее была выделена из резерва правительства и областного бюджета.

В правительстве напомнили, что на строительство объектов первичной медико-санитарной помощи и реконструкцию больниц в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» деньги выделяются из республиканского бюджета, а также из специального государственного фонда.

Отметим, ранее в Минздраве говорили, что на реализацию национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» необходимо 217,7 млрд тенге из республиканского бюджета.

Накануне на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что на сегодня полностью завершено строительство объектов только в пяти регионах – это Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. В зоне риска по темпам строительства находятся области Жетысу, Улытау, а также Жамбылская, Актюбинская, Акмолинская и Карагандинская области. К примеру, в Актюбинской, Жамбылской Восточно-Казахстанской областях и в области Жетысу по шести объектам здравоохранения до сих пор не разработана проектная документация, а в других регионах по восьми проектам не проведена государственная экспертиза.

Реализацию нацпроекта, который предусматривает строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и 32 современных многопрофильных больниц, начали в 2023 году и должны завершить в этом году.