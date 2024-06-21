Япония впервые ввела санкции против компании из Казахстана

Япония в пятницу расширила санкции, введенные в связи с вторжением России в Украину, впервые включив в санкционный список компанию из Казахстана. Всего в новый санкционный список вошлиболее 50 компаний, учреждений и людей из России, а также фирмы из Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Эти компании, по сведениям союзников Украины, помогают России обходить санкции и закупать электронику для оружия, пишет ВВС.

В список, в частности, вошла логистическая компания Elem Group, зарегистрированная в марте 2022 года в Алматы. Эта компания ранее была включена в санкционные списки США и Евросоюза. В правительстве Казахстана при этом заявляли, что компания не находится под санкциями, а в отношении нее лишь «введены торговые ограничения».

В июне прошлого года Радио «Азаттык» выпустило расследование, согласно которому казахстанская компания Elem Group была зарегистрирована 14 марта 2022 года - через несколько недель после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По данным Азаттыка, компания была тесно связана с российской фирмой «Стрелой Е-Коммерц», которая с января 2023 году получила от Elem Group не менее 300 партий электроники.

В 273 партиях присутствовали товары двойного назначения, отмеченные в санкционных списках США как «высокоприоритетные». Один из основателей Elem Group российский бизнесмен Кирилл Туляков выступает учредителем «Стрелой Е-Коммерц», которая поставляла светодиоды российской компании «Русалокс». Эта компания, в свою очередь, является филиалом корпорации РОСНАНО, участницы российских военно-промышленных поставок.

В марте 2023 года право собственности на Elem Group перешло к казахстанскому юристу Максату Артыкову, который в разговоре с Азаттыком заявил, что он против войны России в Украине и не верит, что его фирма помогает властям России обходить санкции.