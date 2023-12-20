В Казахстане нет ни одной действующей компании, находящейся под вторичными санкциями — Куантыров

Министр национальной экономики Алибек Куантыров, отвечая на вопрос о казахстанских компаниях, в отношении которых введены санкции, заявил, что в Казахстане нет ни одной активной действующей компании, находящейся под вторичными санкциями.

«Работа соответствующая проводится. И в принципе компании понимают, что они могут в случае каких то незаконных действий подпасть под вторичные санкции. Конечно, такого бы не хотелось. Работа соответствующая проводится с нашими партнерами, в том числе и на евразийском континенте. Россия - наш стратегический торговый партнер и с ней мы тоже работаем», — заявил министр.

Он также сообщил о том, что казахстанская компания Elem Group, которая занимается торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием, не находится под санкциями. В отношении нее введены «определенные ограничения» министерством торговли и интеграции. Также министр рассказал о том, что ранее распространялась информация, о том что компания Defence Engineering была включена в санкционный список. Однако компания является неактивной с 2021 года.

В июне этого года Радио «Азаттык» выпустило расследование, согласно которому казахстанская компания Elem Group была зарегистрирована 14 марта 2022 года - через несколько недель после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По данным Азаттыка, компания была тесно связана с российской фирмой «Стрелой Е-Коммерц», которая с января 2023 году получила от Elem Group не менее 300 партий электроники.

В 273 партиях присутствовали товары двойного назначения, отмеченные в санкционных списках США как «высокоприоритетные». Один из основателей Elem Group российский бизнесмен Кирилл Туляков выступает учредителем «Стрелой Е-Коммерц», которая поставляла светодиоды российской компании «Русалокс». Эта компания, в свою очередь, является филиалом корпорации РОСНАНО, участницы российских военно-промышленных поставок.

В марте 2023 года право собственности на Elem Group перешло к казахстанскому юристу Максату Артыкову, который в разговоре с Азаттыком заявил, что он против войны России в Украине и не верит, что его фирма помогает властям России обходить санкции.