Правительство обещает построить всем дома и восстановить инфрастурктуру до холодов
Более 33 тыс. семей пострадавших от паводков получили компенсацию - Бектенов
Фото Киры Прейс

Тамара Вааль, Астана, Власть

33 141 семья в пострадавших от паводков регионах Казахстана получила компенсацию в размере 100 МРП, на это из бюджета выделено свыше 12 млрд тенге, сообщил в пятницу в ходе совместного заседания палат парламента премьер-министр Олжас Бектенов.

Кроме того, 5 823 семьи получили компенсации на ремонт своих домов, а 3 155 семей получили новое жилье. В целом, глава кабинета министров заверил, что до холодов все пострадавшие граждане получат новое жилье.

«Обследование пострадавших домов проведено по 17 982 домам, по 15 685 - оценка завершена, около половины домов согласно оценки требуют ремонта и восстановления. Компенсацию на ремонт, восстановление получили уже 5 823 семьи. На эти цели выделено 38,6 млрд тенге», - сказал Бектенов.

По его данным, аварийными признаны свыше 8 тыс. домов. Здесь существует два варианта возмещения ущерба - покупка жилья на вторичном рынке, либо строительство новых домов.

«Исходим строго из пожеланий пострадавших граждан в соответствии с поручением президента, - заверил премьер. - На сегодня 3 155 семей уже получили новое жилье. Идет активное строительство 2 049 домов в различных регионах. В целом на восстановление и строительство жилья направлено 251 млрд тенге - это и средства благотворительной помощи и бюджетные средства».

Кроме того, напомнил Бектенов, в результате паводков «серьезно пострадала инженерная, дорожная, социальная инфраструктура». В частности, повреждено свыше 2,3 тыс. опор энергоснабжения, оборваны 54 км линий электропередач.

«На сегодня 40% восстановлено, работа в летние месяцы будет активно проводиться.… были затоплены 39 объектов образования, 18 из них требуют текущего ремонта, 11 - капительного, 9 объектов образования полностью непригодны к дальнейшему использованию и будут построены заново. 1 объект образования находится на процедуре обследования», - также сообщил премьер.

Бектенов не сообщил, каков ущерб, нанесенный паводками инфраструктуре страны.

При этом, заверил он, до наступления холодов «все граждане будут заселены в новое жилье, все объекты инфраструктуры будут восстановлены».

В целом, по информации Бектенова, в результате паводков эвакуировано 120 тыс. казахстанцев, 67 570 человек уже вернулись в свои дома, 3 952 человека остаются в эвакопунктах. В общей сложности в регионах было затоплено 12 тыс. жилых домов, 26 тыс. дачных участков с дачными домами, под водой продолжают оставаться 98 домов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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