Следствие в Украине подозревает в покушении двух граждан Казахстана
Генпрокуратура Казахстана начала досудебное расследование по факту покушения на Айдоса Садыкова
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ АЙДОСА САДЫКОВА

По факту покушения на убийство Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня генеральной прокуратурой Казахстана начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

«По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, которой проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых (…) Ход расследования уголовного дела Генеральной прокуратурой взят на особый контроль.», - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что обратились в адрес генерального прокурора Украины с предложением оказать «всяческое содействие в раскрытии данного преступления, задействовав в нем наиболее опытных казахстанских следователей».

Ранее Генрокуратура Украина сообщила об объявлении в международный розыск двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на Садыкова. Им заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее в пятницу поручил правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых, сообщил его пресс-секретарь. Токаев также вновь подтвердил готовность сотрудничать в расследовании с правоохранительными органами Украины.

Покушение на Айдоса Садыкова, автора популярного оппозиционного ютуб-канала «Бәсе» было совершено во вторник, 18 июня – ему выстрелили в голову, когда он находился за рулем. Садыкова прооперировали, он остается в реанимации.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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