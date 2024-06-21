Он подтвердил готовность Казахстана сотрудничать с правоохранительными органами Украины
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Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова
На месте покушения. Фото полиции Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность страны сотрудничать с правоохранительными органами Украины в расследовании покушения на оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова в Киеве, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«По поручению Президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры», - написал Уали в своем Facebook.

Он отметил, что Токаев «внимательно следит за расследованием нападения на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве».

«Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола», - отметил Уали.

Накануне прокуратура Украины сообщила о подозрениях в совершении покушения двум гражданами Казахстана – Алтаю Жаканбаеву и Мейраму Каратаеву. Последний до января 2019 года работал в полиции Казахстана.

О задержании подозреваемых в покушении к этому моменту неизвестно.

Покушение на Айдоса Садыкова, автора популярного оппозиционного ютуб-канала «Бәсе» было совершено во вторник – ему выстрелили в голову, когда он находился за рулем. Садыкова прооперировали, он остается в реанимации.

На следующий день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение, заявил о готовности правоохранительных органов страны подключиться к расследованию. Пресс-секретарь Токаева Берик Уали отверг обвинения Натальи Садыковой в причастности к нападению, он заявил, что за деятельностью медиа в Акорде не следили.

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