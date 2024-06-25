Общественники считают, что решение о переводе часов было принято незаконно

Во вторник в Алматы прошла пресс-конференция рабочей группы «Вернуть время назад!», на ней выступили автор петиции о переводе часов назад, общественники и медики, они говорили о недопустимости игнорирования мнения народа, а также о нарушениях, с которыми было принято постановление правительства о переводе времени на час назад.

Амангельды Шорманбаев, юрист Общественного фонда «Международная правовая инициатива», утверждает, что правительство, приняв эти изменения, присвоило себе полномочия парламента.

Кроме того, Шорманбаев отметил, что в одном из пунктов пояснительной записки к постановлению говорится, что принятие проекта не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета. Однако из-за того, что теперь раньше темнеет, наблюдается рост потребления электроэнергии не только гражданами, но и государственными учреждениями. «В пункте 12 пояснительной записки говорится, что проект этого постановления соответствует международным договорам. Однако здесь много сведений не соответствуют действительности. Этот проект не обсуждался широко», - считает юрист.

Асет Наурызбаев, член общественного Совета Алматы и бывший глава KEGOC на примере города Зайсана объяснил, как всего один час повлиял на жизнь людей: “Если мы живем в Зайсане, то мы 4 часа спим при солнечном свете, при этом конец дня с 20.00 до 23 часов мы проводим в отсутствии солнечного света. Мы вынуждены тратить электроэнергию не только частных лиц, но и деньги бюджетные, так как осуществляется освещение улиц и общественных пространств. Есть депутаты, которые заявляют, что взяли справку с АО «KEGOC» (прим. В - «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»), согласно которой потребление электроэнергии не выросло, однако АО «KEGOC» не может дать такую справку, потому что у них нет таких данных, там существуют десятки других причин почему меняется потребление».

Евгений Ян, медицинский психолог, президент ОО «Казахстанская Ассоциация когнитивно-поведенческой терапии» отметил, что раннее пробуждение, трудности с засыпанием, ощущение разбитости в течении дня, слабость и головные боли - это то, с чем сталкиваются жители страны сейчас:

«Многие просыпаются рано утром и не могут заснуть из-за того, что светит солнце. Гормон мелатонин вырабатывается только в темное время суток, и пик продукции мелатонина - три часа ночи, он перестает вырабатываться с первыми лучами солнца. Мы практически не погружаемся в самую важную фазу сна, таким образом идет накопление усталости и возникает хронический недосып».

Жанар Джандосова, биофизик, кандидат психологических наук, социолог, считает, что необходимо добиться отмены единого времени, так как в Казахстане 4 часовых пояса: «Основная часть населения находится в 4 и 5 поясе, это говорит о том, что у нас невозможно людям жить в одно время, потому что у всех наступает в разное время рассвет и в разное время закат. Мы требуем все отчеты, по которым было обоснование постановления. Кроме того, мы хотим, чтобы акты принимались в парламенте, мы требуем открытости всех заседаний. Я думаю, что мы до осени должны принять решение, потому что там начинается учебный год».

Асет Наурызбаев отметил, что запись первого рабочего заседания по следам петиции, на котором в пятницу в Астане обсуждали перевод времени, до сих пор недоступна казахстанцам, тогда как она представляет интерес для всех граждан.

Напомним, что 1 марта этого года время на час назад перевели жители Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей и Улытау.

Петиция «Вернуть время назад!» была запущена 22 апреля 2024 года и была обращена к министерству торговли и интеграции. 7 июня петиция набрала 50 тысяч голосов.