Акимат Усть-Каменогорска согласовал марш против перевода времени

Акимат Усть-Каменогорска согласовал шествие против перехода на единый часовой пояс, сообщил «Власти» общественник Леонид Карташов. Активисты добивались согласования через суд, и продолжают требовать, чтобы им разрешили также одиночный пикет и митинг.

«Ваше обращение о принятом решении по согласованию проведения мирного собрания в форме шествия 14 марта 2025 года с 18.05-19.30 часов принято к сведению», – указано в ответе заместителя акима Усть-Каменогорска Ирины Смит на обращение общественника Леонида Карташова.

Ранее акимат отказывал общественникам в проведении мирных собраний о несогласии с переводом времени. Причина отказа – занятость специализированных мест в дни, когда общественники планировали собрания.

Карташов рассказывал «Власти» в телефонном разговоре, что обратился в суд после того, как акимат отказал в митинге, пикете и шествии, которые общественники планировали на 9 декабря. Одиночный пикет планировала жительница города, которая сломала ногу, упав в разрытую городскими службами канаву из-за того, что было темно, а уличного освещения не было. Причиной отказа акимата стало то, что на площади должны были проводиться мероприятия.

Карташев выехал на площадь в этот день, заснял, что никаких мероприятий там не было, и составил акт с тремя подписями. Суд дал ему неделю на примирение с акиматом, но стороны не пришли к соглашению. 21 февраля общественники подали новое уведомление на пикетирование, митинг и шествие 28 февраля. Акимат согласовал проведение шествия, но на другую дату – 14 февраля, а в проведении митинга и пикета отказал. Общественники планируют вновь обжаловать отказ в суде.

Казахстан 1 марта 2024 года перешел на единый часовой пояс, что вызвало недовольство значительной части жителей восточных, центральных и северных регионов страны. Опрос, проведенный в декабре, показал, что более половины граждан выступают против единого часового пояса.