Снимать досрочно пенсионные накопления только при получении аннуитета предлагают эксперты

Пенсионные накопления граждан должны использоваться прежде всего на пенсионное обеспечение, а не на покупку квартир или лечение, поэтому норма о возможности досрочного снятия части накоплений требует пересмотра, считает группа экспертов, разработавшая соответствующие предложения.

«Нужно сделать выбор в пользу того, чтобы пенсионные накопления шли на пенсионное обеспечение. Можно снимать, но только в случае, если у тебя есть достаточные накопления для получения пенсионного аннуитета», - сказал «Власти» в среду один из разработчиков предложений, бывший министр финансов Болат Жамишев.

Он напомнил, что сейчас молодые люди могут снимать практически все пенсионные накопления, так как «у него впереди еще много лет трудового стажа». Однако, подчеркнул Жамишев, 25 лет пенсионной реформы показывают недостаточно активное участие в ней.

«Поэтому говорить, что он обязательно накопит на пенсионный аннуитет за оставшиеся годы, ну это не правда. И вообще, если бы люди сами могли накапливать на свою старость, в мире не было бы пенсионных систем. Но поскольку люди нигде в мире никогда не могут накопить на свою старость, просто текущие расходы всегда превалируют над расходами к старости, пенсионные системы создаются», - объяснил член экспертной группы.

Поэтому, подчеркнул он, эксперты не выступают за запрет на досрочное изъятие средств, а предлагают изменение формата, когда снимать могут только те, кто накопил на пенсионный аннуитет.

«Накопил - пожалуйста. Будешь получать небольшую пенсию, аннуитет, ну это твой выбор, можешь разницу снимать. Но если ты ничего не накопил, но снимать - это не правильно», - заключил Жамишев.

Вице-премьер Тамара Дуйсенова в среду в кулуарах парламента заявила, что в правительстве приступили к изучению предложений.

«Законодательно закреплено, что лица могут брать, если их пенсионные активы имеют тот уровень минимальный, который установлен законодательством. Сейчас этот вопрос (внесения изменений – В.) будет рассматриваться, обсуждаться и будут рассматриваться интересы как лиц, которые хотят изъять, так и интересы пенсионеров. В ходе обсуждений рассмотрим это все. Сегодня это только предложение», - сказала Дуйсенова.

Как отмечается на сайте ЕНПФ, в группу экспертов по разработке предложений по повышению финансовой устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана вошли четыре бывших председателя Национального банка - Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Кадыржан Дамитов иАнвар Сайденов, бывший министр финансов Болат Жамишев, а также бывший глава агентства по финнадзору Елена Бахмутова. Разработанные предложения были направлены экспертами главе государства.

Возможность снятия части пенсионных накоплений была инициирована президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым после предложений экономистов. К январю этого года казахстанцы сняли из Единого накопительного пенсионного фонда около 3,9 трлн. тенге накоплений.