Блок-посты вокруг столицы установили из-за саммита ШОС - МВД

В связи с проведением 3-4 июля саммита Шанхайской организации сотрудничества, вокруг Астаны установлены блок-посты, стратегические учреждения взяты под охрану, а полиция переведена на усиленный вариант несения службы, сообщил журналистам в четверг в кулуарах сената первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

«Блокпосты есть вокруг города. Их количество - конфиденциальная информация. Под охрану взяты стратегические учреждения. В связи с событиями, которые произошли в недавнем прошлом в соседнем государстве мы сейчас приблизим свои наряды к религиозным и другим объектам», - сообщил Кожаев.

По его информации, почти весь личный состав столичных гарнизонов переведен на усиленный режим службы - от 6 до 8 тыс. полицейских.

При этом, заверил он, ограничений для передвижения граждан «никаких нет». Кожаев подчеркнул, что в целом, это международный опыт и усиление безопасности связано с «приемом высоких гостей и больших делегаций».

На саммит ШОС в Астане, как ожидается, приедут президенты и премьер-министры 16 стран - Китая, России, Индии, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Катара, Турции, Туркменистана, Азербайджана и других. Кроме того, ожидается участие генерального секретаря ООН и руководителей других международных организаций.