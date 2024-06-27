Среди них проекты по строительству и реконструкции водохранилищ, плотин, ирригационных каналов, контррегуляторов
Исламский банк развития направит до $2 млрд на поддержку проектов инфраструктуры в Казахстане
ФОТО WIKIPEDIA

Исламский банк развития выделит до $2 млрд для начала реализации инфраструктурных проектов в текущем году в отраслях водного хозяйства и транспорта. Правительство Казахстана на форуме, организованном Фондом международного развития OPEC, подписал рамочное программное соглашение с Исламским банком развития, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило 16 проектов, готовых к финансированию в этом году. Среди них строительство и реконструкция водохранилищ, плотин, ирригационных каналов, контррегуляторов и сопутствующей инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Также министерство транспорта предложило четыре проекта по реконструкции и строительству автодорог республиканского значения общей протяженностью более 500 км.

Казахстан стал членом Исламского банка развития в 1995 году. За этот период при участии группы ИБР в республике было реализовано 67 проектов на общую сумму порядка $1,8 млрд.



Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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