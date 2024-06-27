Исламский банк развития направит до $2 млрд на поддержку проектов инфраструктуры в Казахстане

Среди них проекты по строительству и реконструкции водохранилищ, плотин, ирригационных каналов, контррегуляторов
Исламский банк развития выделит до $2 млрд для начала реализации инфраструктурных проектов в текущем году в отраслях водного хозяйства и транспорта. Правительство Казахстана на форуме, организованном Фондом международного развития OPEC, подписал рамочное программное соглашение с Исламским банком развития, сообщает пресс-служба премьер-министра.
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