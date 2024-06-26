Перевозчики настаивают на необходимости увеличения тарифа на проезд в общественном транспорте Алматы

Ассоциация предприятий пассажирских перевозок Алматы настаивает на необходимости повышения тарифа на проезд в общественном транспорте города, называя реальной стоимость в 400 тенге.

«На сегодня стоимость проезда составляет 100 тенге при безналичной оплате и 200 при наличной, однако перевозчики утверждают, что при таких ставках развитие отрасли невозможно», - говорится в сообщении ассоциации, распространенном накануне.

В сообщении приводятся заявления директоров частных автопарков, которые заявляют о росте стоимости автобусов и запчастей к ним, а также требований к транспорту.

«Понято, что акимат ежегодно выделят субсидии, но эти средства покрывают только убытки, поскольку реальная стоимость проезда достигает 400 тенге. Для стимулирования дальнейшего обновления автобусов необходим пересмотр тарифа на проезд в общественном транспорте», - приводятся в сообщении слова директора автобусного парка «City Bus» Абылая Остемира.

В другом распространенном ассоциацией сообщении аргументом в пользу повышения тарифа она приводит нехватку водителей в связи с низкой оплатой труда. При этом, по информации автопарков, зарплаты водителей в последние годы выросли втрое – со 150 др 450 тысяч тенге.

Эту зарплату в ассоциации также назвали неадекватной и требующей повышения.

В акимате Алматы серию заявлений перевозчиков о необходимости роста тарифа на проезд пока не комментировали.