Журналист Айдос Садыков скончался после покушения

Оппозиционный журналист и автора канала «Бәсе» Айдос Садыков скончался в больнице после покушения на него 18 июня. Об этом сообщила его супруга Наталья Садыкова в Facebook .

«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», - написала она.

18 июня в Киеве было совершено покушение на оппозиционного журналиста и автора канала «Бәсе» Айдоса Садыкова. По ее словам, это произошло около их дома. Пуля попала Садыкову в голову, его прооперировали, врачи оценивали го состояние как тяжелое.

Генрокуратура Украина сообщила об объявлении в международный розыск двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на Садыкова. Им заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, Жаканбаев и Каратаев прибыли в Украину 2 июня, после чего организовали слежку за Садыковым. Они уехали из страны в день совершения покушения на журналиста.

Один из подозреваемых был задержан в Казахстане, он сам обратился в полицию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение в Киеве на оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова, заявил о готовности правоохранительных органов страны помочь в расследовании. Однако спикер сената Маулен Ашимбаев позднее сказал, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении.

Айдос Садыков и Наталья Садыкова – авторы оппозиционного канала «Бәсе». Они переехали в Украину в 2014 году после возбуждения уголовного дела в отношении Натальи Садыковой. Айдос Садыков, по его словам, также подвергался уголовному преследованию по политическим мотивам.

Осенью 2023 года казахстанские власти объявили Садыковых в розыск, выдвинув обвинения в разжигании социальной розни.