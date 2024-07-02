Казахстанцы могут подписать трудовой договор онлайн

В мобильном приложении eGov Mobile для зарегистрированных на портале enbek.kz организаций доступен новый сервис: подписание трудового договора онлайн, сообщила пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

«Для подписания трудового договора онлайн работодатель создает проект электронного трудового договора в своем личном кабинете. Далее, когда проект договора поступит на согласование непосредственно сотруднику, приложение eGov Mobile направит пользователю push-уведомление с предложением подписать договор», - пояснили процедуру в пресс-службе НИТ.

Договор отобразится у пользователя в разделе «Уведомления» в категории «Запросы на подписание», а после подтверждения личности с помощью короткого пароля либо биометрии пользователь может ознакомиться с трудовым договором и подписать его с помощью ЭЦП. Работодатель в свою очередь получает уведомление от системы в личном кабинете. Подписать электронный трудовой договор он также может с помощью ЭЦП или QR.

«Система автоматически отправляет подписанный электронный трудовой договор на регистрацию в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД), после чего договор считается заключенным», - отметили в НИТ.

В случае, если у пользователя не установлено мобильное приложение, но при этом он регистрирован в Базе мобильных граждан, то ему будет направлено sms с информацией о поступлении нового уведомления со ссылкой на скачивание приложения.

Сообщается, что с момента запуска сервиса уже подписано около тысячи трудовых договоров.