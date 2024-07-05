Военный суд вновь признал военнослужащего виновным в гибели Айкоркем Мелдехан

Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда в апелляционном порядке пересмотрела приговор военнослужащему Арману Жуману по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан во время Январских событий. При этом уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании под грифом «Секретно».

«Судебной коллегией установлено, что 7 января 2022 года около 19:30 часов подсудимый, находясь на блокпосту, отдал находившимся в его подчинении военнослужащим незаконный приказ об открытии огня по приближающейся к блокпосту автомашине. В результате обстрела пассажиры автомашины – малолетняя (2017 г.р.) получила огнестрельное ранение, от которого скончалась, несовершеннолетняя (2006 г.р.) – 5 огнестрельных ранений, причинившие тяжкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе Военного суда.

В суде подчеркнули, что вина осужденного доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами. В этой связи судебной коллегией Военного суда оправдательный приговор отменен и постановлен новый обвинительный приговор, которым Жуман признан виновным по ст.451 ч.2 п.1 УК и осужден на семь лет лишения свободы.

Апелляционный приговор вступил в законную силу.

Четырехлетняя Айкоркем Мелдехан была застрелена 7 января 2022 года в машине, когда ее брат с ней и двумя другими детьми поехал на поиски работающего магазина.

6 января 2023 года дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, а 13 июля возобновлено и рассматривалось в закрытом режиме.

15 ноября 2023 года военный суд Алматинского гарнизона оправдал военнослужащего Армана Жумана по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан и вынес частное постановление в отношении отца девочки, требуя возбудить против него дело по статье 119 Уголовного кодекса «Оставление в опасности». Прокуратура заявила о намерении опротестовать оправдательный приговор.

28 марта этого года судебная коллегия по уголовным делам Военного суда постановила отменить оправдательный приговор и признать виновным военнослужащего Армана Жумана по ст. 451 ч. 2 п. 1 УК - превышение власти с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия. Военнослужащему назначили семь лет лишения свободы.

В июне Верховный суд постановил направить на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию уголовное дело о гибели Айкоркем Мелдехан. По результатам кассационного рассмотрения судебные акты нижестоящих инстанций были отменены.