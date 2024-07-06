Здесь пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств
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Токаев прибыл в Азербайджан
Фото Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев в субботу утром прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, где примет участиев неформальном саммите Организации тюркских государств.

«По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов», - сообщает Акорда.

В Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателя в организации.

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