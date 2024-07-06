Токаев прибыл в Азербайджан

Здесь пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств
Президент Касым-Жомарт Токаев в субботу утром прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, где примет участиев неформальном саммите Организации тюркских государств.
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