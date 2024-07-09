В Северном Казахстане вернули в собственность государства 15 земельных участков

Один из них был выдан незаконно
Прокурорами Северо-Казахстанской области в собственность государства возвращены земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 10,2 тыс га.
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