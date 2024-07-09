Один из них был выдан незаконно
В Северном Казахстане вернули в собственность государства 15 земельных участков
фото Жанары Каримовой

Прокурорами Северо-Казахстанской области в собственность государства возвращены земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 10,2 тыс га.

«Субъектами предпринимательства в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовались по целевому назначению 14 земельных участков. Мерами надзорного органа вышеназванные земельные участки возвращены в собственность государства и сегодня вовлекаются в легальный экономический оборот», - сообщили в прокуратуре региона.

В другом случае по иску прокурора Кызылжарского района государству возвращен незаконно предоставленный земельный участок площадью 47 га в престижном районе пригорода.

Всего, по данным прокуратуры, государству возвращены активы на общую сумму свыше 300 млн тенге.

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