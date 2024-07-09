На Олимпиаде-2024 Казахстан будут представлять 80 спортсменов

Всего страна получила лицензии по 25 видам спорта
Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил президенту о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм, которые пройдут в Париже, сообщила пресс-служба Акорды.
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