На Олимпиаде-2024 Казахстан будут представлять 80 спортсменов

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил президенту о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм, которые пройдут в Париже, сообщила пресс-служба Акорды.

Маржикпаев сообщил, что национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта, а представлять страну будут 80 спортсменов.

Также министр рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды, о мерах поддержки спортсменов и о работе по совершенствованию институтов управления спортом.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером «культуры, стойкости и профессионализма».