Проводится мониторинг состояния ледника и озера
Въезд в Иле-Алатауский нацпарк закрыли в Талгарском районе Алматинской области
фото МЧС

Акимом Талгарского района Алматинской области принято решение о временном ограничении посещения территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, сообщила пресс-служба акимата региона.

«Такое решение принято в связи с проведением мониторинга состояния ледника и озера, расположенного в левом бассейне реки Талгар. Данная мера обеспечит безопасность жителей населенных пунктов Талгар, Кундала, Актас», - отметили в акимате.

Ранее подобные ограничения были введены в Тургенском ущелье. В нацпарке уточняли, что это решение принято для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на автомобильной дороге Турген – Батан – Обсерватория Ассы. Кроме того, существует угроза создания селевого потока со стороны моренных озер №2 и №5 в бассейне реки Тургень.

Позднее в МЧС сообщили, что специалисты ведут превентивный сброс воды из моренных озер бассейна реки Турген, где сохраняется угроза селя. Работы будут продолжаться ориентировочно до 16 июля.

Ведомство отмечало, что «в бассейне реки Турген на территории Алматинской области наблюдается сложная селевая обстановка». В зоне риска – населенные пункты Тау-Турген, Турген, Каракемер, Балтабай, где проживают более 30 тысяч человек.

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