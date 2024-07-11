Казахстанский депозитарий попросил владельцев российских ценных бумаг вывести их до 1 августа

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана направил своим клиентам, которые имеют российские ценные бумаги, уведомление с требованием вывести их из номинального содержания депозитария до 1 августа, сообщает РБК . В противном случае в депозитарии не исключают «ограничения и сложности».

«Речь идет о ряде ценных бумагах с ISIN-ами RU, учет которых осуществляется в Национального расчетного депозитария», - пояснили РБК в казахстанском депозитарии.

В депозитарии также отметили, что «заблаговременно уведомляют клиентов о возможных ограничениях и сложностях в исполнении приказов по ценным бумагам с ISIN-ами RU после указанной даты».

В сообщении депозитария, распространенном Национальным банком Казахстана для СМИ, говорится, что письмо, направленное Центральным депозитарием ценных бумаг в адрес отдельных депонентов, «обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария».

«В письме Центральный депозитарий заблаговременно уведомляет клиентов о возможных ограничениях и сложностях в исполнении приказов по ценным бумагам с ISIN-ами RU после указанной даты. Так как при обработке инструкций от клиентов депозитарий будет рассматривать возможность их исполнения с точки зрения оценки рисков и последствий, которые могут возникнуть в результате исполнения данных инструкций для депозитария», - указывается в сообщении.

Издание отмечает, что покупка таких ценных бумаг у иностранцев с дисконтом за пределами российской инфраструктуры была популярной с 2022 года. Статистика на сайте депозитария показывает, что в обращении находятся порядка 140 наименований бумаг с префкисом RU: облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции. Однако точный объем российских бумаг, которые могут храниться в Казахстане, неизвестен.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, с марта по 1 декабря 2022 года казахстанские брокеры осуществили с российскими облигациями федерального займа сделки на 641,1 млрд тенге. В годовом отчете Центрального депозитария Казахстана говорится, в 2022 году зафиксировано резкое увеличение объема операций по вводу облигаций в номинальное держание — 8,9 трлн тенге против 500 млрд тенге в 2021 году. Такой «аномальный рост» объяснялся вводом в номинальное держание депозитария большого количества выпусков облигаций федерального займа России. Также в 2022 году в депозитарий были переведены акции на сумму 50 млрд тенге и остальные финансовые инструменты на сумму почти 2 трлн тенге, однако откуда эти активы, депозитарий не сообщал.

В 2023 году приток бумаг продолжился, хотя существенно сократился: общее количество операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание составило 6,67 тыс., а общая сумма введенных инструментов — 5,81 трлн тенге.

РБК пишет, что уведомления были направлены «в адрес отдельных депонентов» и связаны с введением санкций в отношении Национального расчетного депозитария России. Брокерам рекомендовали «до 1 августа 2024 года провести транзакции с участием АО “Национальный расчетный депозитарий”, которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США».

Поясняется, что эти сроки связаны с генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, которая была выдана после введения санкций в отношении Мосбиржи и ее структур для завершения операций. Лицензия действует до 13 августа, но депозитарию нужно время для исполнения заявок к этому сроку. Эксперты полагают, что если поручения не будут направлены до 1 августа, то активы окажутся фактически замороженными после 13 августа.

Напомним, Московская биржа и входящие в ее контур Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр 12 июня попали под блокирующие санкции США. В ответ на это Мосбиржа остановила торги долларом и евро.