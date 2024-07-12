США предоставят Украине дополнительную военную помощь

После встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским министерство обороны Соединенных Штатов объявило о дополнительной помощи Киеву в области безопасности на $225 млн, сообщается на сайте Пентагона.

«Этот пакет, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая: системы ПВО и перехватчики; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; и противотанковое оружие», - отметили в Пентагоне.

В частности, в новый пакет помощи войдут батарея Patriot, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, оборудование и ракеты с трубчатым пуском, оптическим слежением и проводным наведением (TOW), противотанковые системы Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы, запасные части и другое вспомогательное оборудование.

Ранее Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты предпринимают совместные действия с Германией, Румынией, Нидерландами и Италией для укрепления противовоздушной обороны Украины и предоставления пяти стратегических систем ПВО, включая батареи Patriot и системы SAMP/T, которые помогут защитить украинские города, мирных жителей и солдат.

«Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по-прежнему привержены предоставлению Украине дополнительных возможностей противовоздушной обороны для защиты от продолжающейся агрессии России», - подчеркивается в сообщении.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что Париж продолжит поддержку Киева до тех пор, пока это необходимо, сообщает Русская служба ВВС.

В то же время Генассамблея ООН потребовала от России немедленно вывести войска с Запорожской АЭС и вернуть ее под полный контроль Киева. Проект резолюции был предложен Украиной. За документ проголосовали 99 стран из 193, девять государств проголосовали против (были Беларусь, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Россия, Никарагуа и Сирия ), а 60 воздержались.