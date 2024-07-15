Антикор завершил расследование в отношении должностных лиц резервата «Ертіс Орманы»

В Павлодарской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата «Ертіс Орманы», сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.

«Подозреваемым лицам инкриминируется создание и участие в организованной преступной группе, деятельность которой связана с хищением бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблениями должностными полномочиями», - сообщили в антикоре.

По версии следствия, организованная преступная группа во главе с генеральным директором резервата «Ертіс Орманы» на территории Щербактинского района в период с апреля 2022 года по декабрь 2023 года незаконно продавала деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Всего похищено леса более чем на 150 млн тенге.

В антикоррупционной службе напомнили, что ранее за аналогичные преступления было осуждено руководство «Семей Орманы».

«Как показывает анализ причин совершения указанных преступлений, речь идет об устойчивых коррупционных схемах, для пресечения которых необходимо принятие системных и комплексных мер. Агентством в адрес профильного Министерства направлено соответствующее представление», - сообщили в антикоре.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в рамках широкомасштабной операции по резервату «Ертіс орманы» полиция провела обыски в Шалдайском и Бескарагайском лесничестве, в самом РГУ «Ертіс орманы», а также по месту жительства ряда руководителей. При обыске, помимо документации (накладные, счета-фактуры, блокноты с записями отпуска неучетного леса и другие), было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к ним и иные вещественные доказательства». Тогда предполагалось, что к незаконной вырубке леса причастны должностные лица РГУ «Ертіс орманы». Было начато досудебное расследование по статье 188 части 2 (кража) Уголовного кодекса.

Напомним, что в июле 2023 года на территории резервата произошел крупный лесной пожар.

На прошлой неделе сообщалось, что 9 июля на территории области Абай в результате длительной разработки оперативниками МВД и КНБ пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением леса. Был задержан директор одного из филиалов государственного лесного природного резервата «Семей орманы» как руководитель преступной группы.