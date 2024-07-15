Magnum Photos выбрал фотографа из Казахстана для своего проекта «За гранью тишины/Beyond the Silence»

Международный проект «За гранью тишины/Beyond the Silence», инициированный фотоагентством Magnum Photos выбрал фотографов из Юго-Восточной Азии, Мексики, Нигерии, Украины и Казахстана для участия в глобальной дискуссии на темы оккупации, аннексии, колониализма и цензуры. Казахстан в этом проекте будет представлять фотограф Ядыкар Ибраимов.

Проект «За гранью тишины/Beyond the Silence» направлен на создание диалога между фотографами из разных стран, освещение общего опыта и общих проблем. Проект осуществляется в два этапа и завершится тем, что восемь выбранных фотографов создадут серию работ, каждая из которых, наряду с работами четырех фотографов Magnum, будет представлена ​​на публичных выставках в Мексике, Казахстане, Нигерии, Камбодже, Украине и Соединенных Штатах.

«Проект «За гранью тишины/Beyond the Silence» сложный как по своей структуре, так и по темам, над которыми будут работать фотографы из разных регионов. Каждый участник будет развивать свой проект, но в диалоге с коллегами из других стран. Для меня важно, чтобы авторы сохраняли собственную идентичность и в то же время расширяли оптику друг друга, смотрели на тему исследования с другой стороны», — говорит куратор проекта, основательница фестиваля Odesa Photo Days Екатерина Радченко.

В рамках первого этапа проекта Beyond The Silence 64 автора из 5 стран приняли участие в однодневном онлайн-воркшопе с Фредом Ритчином, почетным деканом Международного центра фотографии (ICP).

По результатам второго этапа отбора участниками Beyond The Silence стали 8 фотографов, которые в течение трех месяцев будут работать вместе друг с другом и фотографами Magnum:

Саша Курмаз (Украина) – Даниэль Орландо Лара Гарсия (Мексика) – Рафал Милах (Польша, Magnum Photos), Ира Лупу (Украина) – Фаваз Ойедиджи (Нигерия) – Ньюша Таваколян (Иран, Magnum Photos), Дарья Свертилова (Украина) – Сай (Мьянма) – Антуан д'Агата (Франция, Magnum Photos), Михаил Палинчак (Украина) – Ядыкар Ибраимов (Казахстан) – Томас Дворжак (Германия, Magnum Photos).

Они получат грант в размере $3000 на создание своего проекта по одной из тем: «Цензура/Свобода слова», «Территория. Оккупированная/аннексированная», «Похищение и увоз» и «Борьба/адаптация». Целью сотрудничества является обмен опытом разных стран, советами и поддержкой друг друга, а также возможность взглянуть на тему исследования с другой стороны.

Результатом совместной работы и проекта «За гранью тишины/Beyond the Silence» станут выставки в Украине и странах-партнерах, которые пройдут в конце 2024 — начале 2025 года.